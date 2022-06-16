«Скорая помощь застревает на дорогах»: деревня в Карелии отрезана от цивилизации (ФОТО)

Дорога в деревню в Кондопожском районе превратилась в месиво.

В редакцию «Столицы на Онего» одна из подписчиц прислала фотографии дороги в деревню Викшица Кондопожского района. По словам автора фото, дорога в деревню, относящуюся к Кончезерскому сельскому поселению, находится в удручающем состоянии.

«Скорая помощь застревает на дорогах. Что делать? Кто подскажет?», — спрашивает жительница Карелии.

При этом жалобы местным властям, по словам автора фото, не дали никакого эффекта.

Ранее жительница Петрозаводска возмутилась странными действиями рабочих, которые при благоустройстве двора установили бордюр посреди парковки.