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Глава администрации района Карелии показал атаку насекомых (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
09:14, 23 Июня 2021
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров продемонстрировал, как его атакуют мухи.

Дмитрий Петров показал, как выглядит лето в Кеми. Он разместил об этом пост в соцсети.

«Куйпога — малая вода. Малая вода — большие мухи. Вот-вот гроза начнётся. Лето в Кеми. В брюках жарко, в шортах опасно. Такой сегодня день», — написал Петров.

Глава районной администрации также разместил видео, в котором показал, как на него нападают насекомые.

«Мухи атакуют», — прокомментировал он.

Ранее Дмитрий Петров сообщал, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

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Комментарии

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кир
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