Глава Федерации легкой атлетики заявил, что школьные спортплощадки в Карелии опасны для детей

Школьные спортивные площадки в Петрозаводска и районах Карелии не соответствуют правилам безопасности, предъявляемой к занятиям спортом в образовательных учреждениях.

Об этом сообщил руководитель Федерации по лёгкой атлетике Карелии Леонид Байтман.

Он ссылается на предписание прокуратуры, выданное в июне этого года администрации Петрозаводска.

«Открытые школьные спортивные площадки не соответствуют правилам безопасности занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных школах. Это относится к большинству образовательных учреждений петрозаводского городского округа. Аналогичная ситуация в районах республики за единичным исключением», — написал Байтман на своей странице Вконтакте.

Он также рассказал о результатах обследования спортивных и детских площадок города, проведенного спортивными общественниками, депутатами и представителями прокуратуры.

Выяснилось, что количество спортивных площадок около многоэтажных жилых домов составляет 3,7% от нормативной численности, общее количество детских площадок — 17% от нормы, спортивной инфраструктуры (открытых спорт объектов, закрытых объектов и бассейнов) — 30%.



С сентября 2019 года по май 2021 года нами, общественниками-экспертами, совместно с депутатами Петросовета, представителями прокуратуры Петрозаводска были обследованы все школьные спортивные площадки Петрозаводска.

