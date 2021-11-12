890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Полиция опубликовала фото с места ДТП в Карелии, в котором пострадали два человека 1
Сегодня 11:44
Юные участники испытания вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей 3
11.12.2021 22:30
Следователи установили личность только одного из трех погибших на пожаре в Медвежьегорске 3
11.12.2021 15:47
«Очень страшно и больно»: сотрудники Офтальмологического центра Карелии переживают горе утраты Олега Лексунова 1
11.12.2021 17:14

Глава Федерации легкой атлетики заявил, что школьные спортплощадки в Карелии опасны для детей

Новости. Общество
09:07, 12 Декабря 2021
фото: страница Леонида Байтмана Вконтакте

Новости партнеров

Школьные спортивные площадки в Петрозаводска и районах Карелии не соответствуют правилам безопасности, предъявляемой к занятиям спортом в образовательных учреждениях.

Об этом сообщил руководитель Федерации по лёгкой атлетике Карелии Леонид Байтман.

Он ссылается на предписание прокуратуры, выданное в июне этого года администрации Петрозаводска.

«Открытые школьные спортивные площадки не соответствуют правилам безопасности занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных школах. Это относится к большинству образовательных учреждений петрозаводского городского округа. Аналогичная ситуация в районах республики за единичным исключением», — написал Байтман на своей странице Вконтакте.

Он также рассказал о результатах обследования спортивных и детских площадок города, проведенного спортивными общественниками, депутатами и представителями прокуратуры.

Выяснилось, что количество спортивных площадок около многоэтажных жилых домов составляет 3,7% от нормативной численности,  общее количество детских площадок — 17% от нормы, спортивной инфраструктуры (открытых спорт объектов, закрытых объектов и бассейнов) — 30%.

С сентября 2019 года по май 2021 года нами, общественниками-экспертами, совместно с депутатами Петросовета, представителями прокуратуры Петрозаводска были обследованы все школьные спортивные площадки Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-12-12 13:13:34
ФОКОТ у 40-й школы так и не построили?
кир
2021-12-12 11:04:52
Какие сами, такие и сани.
Изя
2021-12-12 10:12:09
У приставов -спортсменов типа , всё не так ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 4
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»