Глава Финляндии сказал, от кого зависит открытие границы с Россией

Александер Стубб прокомментировал возможность открытия российско-финляндской границы.
Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал возможность открытия восточной границы страны, заявив, что инициатива в настоящий момент должна исходить от России.
«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится. Нет уверенности, и я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян», — цитирует Стубба издание Yle*.
При этом президент Финляндии о возрастающем давлении на Западную Европу со стороны России, и подчеркнул, что финнам необходимо соблюдать спокойствие.
Ранее правоохранители Финляндии заявили о возбуждении полусотни уголовных дел, в которых фигурируют незаконные мигранты, пересекшие российско-финляндскую границу после осени 2023 года.
Напомним, из-за наплыва просителей убежища из третьих стран граница между Россией и Финляндией, в том числе карельский ее сектор, была закрыта вначале частично и ненадолго, а затем полностью на неопределенное время.
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