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Новости. Общество
11:03, 28 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Глава Карелии анонсировал сокращение чиновничьего аппарата в регионе

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сократить число правительственных учреждений и персонала.

"Самое простое – наплодить бюджетных мест различных. Закрыть этим социальный вопрос, платить минимальную зарплату, вытаскивать деньги из республики, которая залезает в кредит, и все очень хорошо. Так можно жить год, два, три, пять. Дальше что? Поэтому, конечно, сегодня надо понимать, что нужно развивать экономику. И наша задача, чтобы максимальное количество активного населения работало в реальном секторе экономики. Вот мы сейчас опять планируем сокращение правительственных наших учреждений. Будет сокращение персонала. Потому что надо сокращать непроизводственный сектор. И это во всем должно быть", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

В качестве примера Парфенчиков привел в пример упаковщицу одного из предприятий в Суоярви, которая ранее работала сторожем в детском саду и получала зарплату из бюджета. А теперь работает в реальном секторе экономики.

Глава Карелии не уточнил, какое количество чиновников и какие именно структуры попадут под сокращение.

По данным Карелиястата, в республике к началу 2018 года в органах государственной исполнительной власти числилось 10643 человека, из них – 8092 в федеральных органах, 999 – в республиканских, 1552 – в органах местного самоуправления.

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Комментарии

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Сеня
2018-11-28 13:12:28
И о каких министрах может идти речь , в маленькой отсталой республике . Только управления и отделы . Да и самому нужно " приземлиться " и непосредственно возглавить правительство .
Жуков
2018-11-28 13:11:07
На самом деле людей больше заботит наличие нянечек воспитателей, чем создание комитетов и прочих прилипал.
Сеня
2018-11-28 12:57:17
Опять что-нибудь не то сотворит . не тех оптимизирует . Начинать надо с надстройки : 5 зам.губернаторов , 5 вице-премьеров , появившихся при нём министров ,консультантов и советников . У нас всего лишь 600000 чел. населения и содержать столько бюрократов в " свободном полёте " противоестественно .
User
2018-11-28 12:40:45
Жизненный опыт показывает, что после каждого такого "сокращения" чиновничий аппарат только разрастается.
Ванёк
2018-11-28 12:30:09
Всё правильно говорит , сократить , оставить только своих " приставов " и немного " бурятов " . Всех не прокормить бюджету .
Копатыч
2018-11-28 12:28:17
Конечно, если сократить всех сторожей и всех рабочих по обслуживанию зданий во всех бюджетных учреждениях, будет просто офигенная экономия средств и можно смело образовывать какой-нибудь комитет по какому-нибудь перспективному прогнозированию развития Карелии.
Lana
2018-11-28 11:09:17
С пресс-секретарей начните!
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