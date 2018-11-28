Глава Карелии анонсировал сокращение чиновничьего аппарата в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сократить число правительственных учреждений и персонала.

"Самое простое – наплодить бюджетных мест различных. Закрыть этим социальный вопрос, платить минимальную зарплату, вытаскивать деньги из республики, которая залезает в кредит, и все очень хорошо. Так можно жить год, два, три, пять. Дальше что? Поэтому, конечно, сегодня надо понимать, что нужно развивать экономику. И наша задача, чтобы максимальное количество активного населения работало в реальном секторе экономики. Вот мы сейчас опять планируем сокращение правительственных наших учреждений. Будет сокращение персонала. Потому что надо сокращать непроизводственный сектор. И это во всем должно быть", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

В качестве примера Парфенчиков привел в пример упаковщицу одного из предприятий в Суоярви, которая ранее работала сторожем в детском саду и получала зарплату из бюджета. А теперь работает в реальном секторе экономики.

Глава Карелии не уточнил, какое количество чиновников и какие именно структуры попадут под сокращение.

По данным Карелиястата, в республике к началу 2018 года в органах государственной исполнительной власти числилось 10643 человека, из них – 8092 в федеральных органах, 999 – в республиканских, 1552 – в органах местного самоуправления.