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Глава Карелии Артур Парфенчиков представил оперативную информацию о ситуации по коронавирусу

Новости. Общество
10:12, 22 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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За минувшие сутки зарегистрировано пять новых подтвержденных случаев коронавируса в республике.

По данным главы республики, на сегодняшний день в республике с подтвержденным диагнозом уже 35 человек. Напомним, вчера число заболевших увеличилось на 5 человек. Два случая выявлены в Петрозаводске, два - в Кондопоге, один - в Сегеже.

За сутки проведено 456 исследований на коронавирус. Всего с начала проведения противоэпидемических мер их сделано уже 9594.

Число лиц с подозрением на коронавирус увеличилось на 4 человека. Всего таких случаев 125.

Три человека за минувшие сутки были госпитализированы с подозрением на опасную инфекцию. В стационаре сейчас находятся 37 пациентов.

Один человек выздоровел и был выписан из больницы.

В места обсервации за сутки попали 15 человек. Всего таких пациентов - 30 жителей Карелии.

На режим самокарантина переведены 1675 человек. Их число сократилось на 14 человек за сутки.

Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" пояснил, что из 1675 жителей республики, находящихся на самокарантине, большинство – 1178 человек – вернулись из-за рубежа, 296 - прибыли из других регионов России, и 201 – контактные по COVID-19.

Ранее глава Карелии заявил о том, что если жители республики будут игнорировать правила самоизоляции, то регион ждет всплеск заболеваемости. В связи с этим придется применять еще более жесткие меры, включая запрет на выезд на дачи в майские праздники.

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