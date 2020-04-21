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Пять новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии

Новости. Общество
19:32, 21 Апреля 2020
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К вечеру 21 апреля число заразившихся коронавирусом в республике возросло до 35.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на вечер 21 апреля Covid-19 подтвержден еще у пяти человек.

"Это немолодая супружеская пара из Кондопоги (муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии), 88-летняя жительница Сегежи и два жителя Петрозаводска: 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы", - сообщил министр.

Таким образом, число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 35.

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Комментарии

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Изя
2020-04-21 21:07:40
Так и лечите их , чего зря истерить и народ баламутить . Написали бы сколько из них излечили и как .((((((( :)
Asu
2020-04-21 20:34:07
Сколько из этих 35 находится на лечении в данный момент, сколько излечилось?
новый
2020-04-21 19:57:42
Опять Москва с Питером. Где эта борцуниха с мразями и фашистами ?
Гость
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