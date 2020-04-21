Пять новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии

К вечеру 21 апреля число заразившихся коронавирусом в республике возросло до 35.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на вечер 21 апреля Covid-19 подтвержден еще у пяти человек.

"Это немолодая супружеская пара из Кондопоги (муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии), 88-летняя жительница Сегежи и два жителя Петрозаводска: 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы", - сообщил министр.

Таким образом, число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 35.