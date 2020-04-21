Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?"

Глава Карелии эмоционально отреагировал на появление пяти новых случаев заражения Covid-19 в республике и тому, что все гуляют, словно не слышали о самоизоляции.

"К сожалению, и дня не продержались без новых случаев коронавируса в Карелии, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - Только что стало известно, что Covid-19 подтвержден еще у пяти человек".

Глава Карелии эмоционально отреагировал на рост числа заболевших.



"Видимо, не все еще понимают серьезность угрозы, которую несет в себе новая инфекция. Сегодня обратил внимание, как много людей на улицах и во дворах. О самоизоляции они словно и не слышали! Гуляют, собираются компаниями… В Москве, с ее населением, многократно превышающим численность жителей Карелии, индекс самоизоляции выше, чем у нас! Судите сами: в 18 часов индекс в Москве - 3,4, а у нас всего 3,1. А днем в республике он вообще снижался до 2,5!



Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким? Если мы сейчас будем игнорировать правила самоизоляции, то нас определенно ждет всплеск заболеваемости. И тогда уж точно не то что о послаблениях и думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры. Впереди – майские праздники, но как бы ни пришлось отменять все поездки на дачи. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую не выходить из дома без острой на то необходимости".

Глава Карелии рассказал, что из пяти заболевших сегодня, двое – немолодая супружеская пара из Кондопоги. "Муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии. Сейчас он вместе с супругой проходит лечение в республиканской инфекционной больнице. Коронавирус обнаружен также у 88-летней жительницы Сегежи, ее госпитализировали в наш главный центр на базе госпиталя для ветеранов. Еще два случая – в Петрозаводске: у 66-летнего пенсионера и у 39-летней женщины, вернувшейся из Москвы".

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 35 человек.