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Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?"

Новости. Общество
20:00, 21 Апреля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Глава Карелии эмоционально отреагировал на появление пяти новых случаев заражения Covid-19 в республике и тому, что все гуляют, словно не слышали о самоизоляции.

"К сожалению, и дня не продержались без новых случаев коронавируса в Карелии, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - Только что стало известно, что Covid-19 подтвержден еще у пяти человек".

Глава Карелии эмоционально отреагировал на рост числа заболевших.

"Видимо, не все еще понимают серьезность угрозы, которую несет в себе новая инфекция. Сегодня обратил внимание, как много людей на улицах и во дворах. О самоизоляции они словно и не слышали! Гуляют, собираются компаниями… В Москве, с ее населением, многократно превышающим численность жителей Карелии, индекс самоизоляции выше, чем у нас! Судите сами: в 18 часов индекс в Москве - 3,4, а у нас всего 3,1. А днем в республике он вообще снижался до 2,5!

Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким? Если мы сейчас будем игнорировать правила самоизоляции, то нас определенно ждет всплеск заболеваемости. И тогда уж точно не то что о послаблениях и думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры. Впереди – майские праздники, но как бы ни пришлось отменять все поездки на дачи. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую не выходить из дома без острой на то необходимости".

Глава Карелии рассказал, что из пяти заболевших сегодня, двое – немолодая супружеская пара из Кондопоги. "Муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии. Сейчас он вместе с супругой проходит лечение в республиканской инфекционной больнице. Коронавирус обнаружен также у 88-летней жительницы Сегежи, ее госпитализировали в наш главный центр на базе госпиталя для ветеранов. Еще два случая – в Петрозаводске: у 66-летнего пенсионера и у 39-летней женщины, вернувшейся из Москвы".

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 35 человек. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-04-21 21:50:39
К чему гвалт и хипиш в эпидемиологическом заповеднике?
Во первых все еще до сих пор живы (шо безусловно заслуга руководства), во-вторых после завтра очередной раз ударит "глобальное потепление" и при содействии природы все будет нормуль :)
А вот насчет дачников это зря. Надо понимать особенности преимущественного нордического характера карельцев - вопль может будет не столь неистов, но обида будет за не посаженную картошку, за не схоженную рыбалку и несожранный шашлык на всю оставшуюся политическую жысь обидчика. :)
Ткачев
2020-04-21 21:31:39
О необxoдимости противовиpусныx, каpaнтинных меpоприятий специалиcтами сказано довольно много. Пoмимо yжестoчения режима самоизoляции, нужно ужесточать и caнкции за его наpyшение, с отвeтственнocтью вплoть до yголовной. К мерзaвцам, ставящим под угрозy жизнь и здоровье роccийскoй нaции не может быть сниcxождeния и милocти. Пpoфильные накопитeли, цифpoвое нaблюдeние за персонaльным статyсом, инъeкции, раздeльное пpoживaние, пропycкная сиcтема, разpeшения на пользование транспортом, аутентификаторы, QR-кoды на вepификацию и IGSы - это далeко не пoлный перечень инструментов в борьбе против пaндемии как угрозы всему чeловечествy. Именно сегодня, имeнно сeйчас мы требуем от влacти самых рeшительных и жеcткиx меp. Ocобeнно это касается ceгодняшних выстyплeний и провокаций в отдeльныx регионах страны. Bласть должна макcимaльно подавить в заpoдыше мapгинaльные aнтироccийские выступлeния с последующим привлeчeнием оргaнизаторов, этих гадов и вредитeлей к ответствeннocти.
nae
2020-04-21 21:44:17
Ткачев, свои придумки или копипаст? )))
кир
2020-04-21 21:39:03
Ткачев, налысо побрился Кадыров. В ответ.))
новый
2020-04-21 21:09:41
Для вечнонедовольных предлагаю следующий график:
- с 9.00 до 11.00 ныть
- с 11.00 до 13.00 либерастить
- с 13.00 до 14.00 обед.
-с 14.00 до 16.00 истерить
После 16.00 свободное время - можно истерить, ныть и либерастить одновременно.
Juniper59
2020-04-21 21:18:34
новый, по себе других не судят. Не у всех всё так с головой паршиво.
новый
2020-04-21 21:45:50
Juniper59, как раз по себе других и судят. Это психология, юноша. Для тебя раздел "Возрастная психология"
весьма будет полезен . Почитай учебник для интереса в самоизоляции.
Изя
2020-04-21 20:59:36
Глава Осетии тоже так считал до недавнего времени , но чего то передумал .
35 человек заразившихся . Так ли всё страшно , чтобы впадать в отчаяние и психоз ? Не думаю . Депутат уже излечился и забыл про всё .
Штази
2020-04-21 20:33:43
Ещё раз внимательно перечитал. Выходит, вновь выявленные случаи никак не связаны с выходом горожан на улицу. Опять в Карелию завезли корону. И главный вопрос. Чем виноваты в большинстве своём законопослушные то граждане, которые установленные ограничения соблюдают, но губернатор всем до кучи грозит очередным ужесточением режима? Разбирайтесь с нарушителями, а не с яндексовскими цифирками.
новый
2020-04-21 20:30:37
Так прими более жесткие меры. У тебя бабки чуть ли не круглосуточно по магазинам толпами шастают. Им то пофиг - одной ногой на погосте. Прими уже волевое решение. И наливайки закрой. Алкашня целыми днями во дворе с пивным пойлом тусуется.
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