Глава Карелии: «Без федеральной помощи мы не в состоянии решить накопленные проблемы»

Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета за последние 5 лет выросла более чем в 6 раз.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

«Своими силами без федеральной помощи мы сегодня не в состоянии решить накопленные, к сожалению, за десятки лет проблемы. Такая помощь предоставляется в рамках реализации национальных проектов, федеральной целевой программы развития Карелии, которая продлена до 2022 года, и индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года. Если в 2017 году было привлечено из федерального бюджета всего 1,5 млрд рублей, то по планам на этот год с учетом реализации национальных проектов бюджет республики получит почти 10 млрд. рублей», — сказал губернатор.

Вместе с тем он отметил рост собственных доходов республиканского бюджета по сравнению не только с прошлым, но и докризисным 2019 годом. За 9 месяцев 2021 года налоговые и неналоговые доходы региональной казны выросли на 28%.

«В абсолютном выражении это более 5 млрд рублей… Мы надеялись на рост экономики, и это случилось. Мы получили дополнительные доходы и за последние сессии в июне, в сентябре отреагировали на очень многие вопросы, в том числе, социального характера», — добавил глава республики.