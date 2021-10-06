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Глава Карелии: «Без федеральной помощи мы не в состоянии решить накопленные проблемы»

Новости. Общество
15:30, 06 Октября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета за последние 5 лет выросла более чем в 6 раз.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

«Своими силами без федеральной помощи мы сегодня не в состоянии решить накопленные, к сожалению, за десятки лет проблемы. Такая помощь предоставляется в рамках реализации национальных проектов, федеральной целевой программы развития Карелии, которая продлена до 2022 года, и индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года.  Если в 2017 году было привлечено из федерального бюджета всего 1,5 млрд рублей, то по планам на этот год с учетом реализации национальных проектов бюджет республики получит почти 10 млрд. рублей», — сказал губернатор.

Вместе с тем он отметил рост собственных доходов республиканского бюджета по сравнению не только с прошлым, но и докризисным 2019 годом.  За 9 месяцев 2021 года налоговые и неналоговые доходы региональной казны выросли на 28%.

«В абсолютном выражении это более 5 млрд рублей… Мы надеялись на рост экономики, и это случилось. Мы получили дополнительные доходы и за последние сессии в июне, в сентябре отреагировали на очень многие вопросы, в том числе, социального характера», — добавил глава республики.

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Комментарии

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Mike
2021-10-06 16:53:35
А зачем нам тогда местные чиновники, которые получают большие деньги за свое бездействие вместо работы, а губернатор им и себе постоянно увеличивает жалованье, если они не могут без федеральной помощи решать проблемы региона? Что они тогда делают на своих рабочих местах!? Спят за сотни тысяч рублей зарплаты?
Off
2021-10-06 16:23:18
Традиционная педроссовская забава .
Назначить губера , под него дают деньги ...он облажался -снимают . Назначают нового губера , дают под него деньги ..он лажает ..снимают . Назначают нового губера .... :)
Изя
2021-10-06 16:43:48
Off, при этом , все усиленно воруют и ни хрена не делают ))) :)
Вася
2021-10-06 16:14:18
Как говорил В.В. Путин - вы хоть понимаете теперь чего вы натворили?
Изя
2021-10-06 16:27:08
Васья, если бы понимали , плакали и уже сидели с явкой с повинной )))
Вася
2021-10-06 16:11:23
RT - только правда!!! Присоединяйтесь!!!
Изя
2021-10-06 16:27:40
Вася, может лучше к скабеевой ? ))))
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