Глава Карелии: "Государственный сектор никуда не уйдет из сельского хозяйства"

Власти Карелии сохранят государственные сельскохозяйственные предприятия, но рассчитывают на повышение интереса бизнеса к этой отрасли.

Такое мнение на совещании правительства высказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сельским хозяйством нужно заниматься десятилетиями, и в меньшей степени с точки зрения извлечения каких-то сверхприбылей - это просто невозможно… То, что мы сегодня развиваем государственный сектор – в Ведлозеро, в Пряже, в Толвуе, это понимание того, что, особенно, на севере, государственный сектор никогда не уйдет из сельского хозяйства…", - сказал глава республики.

Что он еще думает об этой проблеме, читайте в интернет-газете "Вести Карели".