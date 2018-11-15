Глава Карелии изменил состав попечительского совета по Успенской церкви

Глава Карелии Артур Парфенчиков включил в Попечительский совет по восстановлению Успенской церкви епископа Валаамского монастыря.

"Внести в состав Попечительского совета по восстановлению Успенской церкви в городе Кондопоге Республики Карелия …. епископа Троицкого Панкратия – игумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), назначив его сопредседателем Попечительского совета", - говорится в распоряжении главы региона.

Ранее Валаамский монастырь направил на восстановление церкви 1 млн рублей.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является школьник из Петрозаводска.