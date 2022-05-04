Глава Карелии контролирует ход восстановления трассы «Кола», попавшей под подтопление у деревни Вилга (ВИДЕО)

Проливные дожди ночью размыли трассу у моста и подтопили 30 домов в деревне Вилга Прионежского района.

О сложной ситуации, сложившейся сегодня, 14 мая, ночью в Вилге рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Из-за ливней в реке Вилга поднялась вода, в зоне подтопления оказались 30 домов и участок трассы.

«Если вчера после проливных дождей возникли проблемы с трассой на Лососинное, где был перекат воды и мы были вынуждены регулировать уровень плотины, то сегодня ночью вода подошла к федеральной трассе, к мосту. Подтопило около 30 домов. Мы всех жителей сейчас эвакуировали. В последние часы вода стала спадать. Надеемся, что ситуация будет улучшаться. Сейчас мы все равно объявим здесь режим ЧС. Это важно, в том числе и для последствий, связанных с компенсацией ущерба. Сейчас самая главная проблема — опасность размытия федеральной трассы», — сказал глава Карелии.

С шести часов утра на месте работают карельские спасатели. Эвакуировали 7 человек. Спасатели дежурят на лодке, чтобы обеспечить жителям доступ к магазину.





К проведению работ привлекли 32 человека и 12 единиц техники.

Как отметили представители Упрдор Кола, на обочине дороги возле моста образовался провал грунта. Здесь начали проводить укрепительные работы, чтобы оползень не распространялся дальше на проезжую часть.

«Пока речи о перекрытии федеральной трассы не стоит, возможно, будет организовано реверсное движение», — сказал Артур Парфенчиков.