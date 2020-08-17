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Глава Карелии: "Лучше вторая смена, чем дистанционка дома"

Новости. Общество
11:21, 18 Августа 2020
фото: © Лидия Мухамадеева/ТАСС
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Артур Парфенчиков назвал переход школ Карелии на работу в две смены в новом учебном году форс-мажорным обстоятельством.

В ходе совещания в правительстве республики глава Карелии Артур Парфенчиков высказал сегодня свои предложения по организации учебного процесса в условиях пандемии.

"Нам важно максимально сохранить нормальный учебный процесс. Родители в первую очередь в этом заинтересованы. Не надо сейчас бояться второй смены. Это форс-мажорные обстоятельства. Лучше вторая смена, чем дистанционка дома. Думаю, что с этим согласятся 95 процентов родителей", - заявил руководитель республики.

По мнению главы региона, накануне учебного года необходимо предусмотреть все возможности, чтобы минимизировать массовое, межклассное общение детей. Для этого не ученики должны ходить по классам, а учителя. Физкультуру будут проводить только на улице в ближайшие месяцы. Уроки для учеников начальной школы и не только также могут проходить на свежем воздухе, считает глава региона.

"Вот я вспоминаю наши уроки ботаники в 4 классе. Мы шли в парк, гуляли и слушали урок. Что в этом плохого? Важно подумать, как минимизировать нахождение детей в помещениях. Любая возможность любого урока должна выноситься за пределы школы. Максимально нужно развести уроки. Где-то пораньше начинать. Ничего страшного в этом нет. Главного, чтобы не было дистанционки, чтобы мы не вернулись к ситуации, чтобы детей рассаживать по квартирам. Мы понимаем, что живем в особых условиях. И вторая смена - это не на всю жизнь", - сказал глава Карелии.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-18 11:26:51
Тут бац-вторая смена :)
Гость
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