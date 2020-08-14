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Крупные школы в Карелии будут работать в две смены из-за коронавируса

Новости. Общество
16:49, 14 Августа 2020
фото: © правительство Карелии
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Министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

Учебный год для школьников начнется в очном режиме, но при соблюдении всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В новом учебном году в Карелии откроются в полноценном режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 71,4 тысячи детей, из них около 7 тысяч 700 первоклассников, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе приступят 13 тысяч 800 студентов колледжей, техникумов и училищ, сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом министр образования республики Роман Голубев.

Учебный процесс будет организован со всеми необходимыми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в образовательных учреждениях перед открытием проведут дезинфекцию. На входе, в санузлах и столовых будут установлены санитайзеры для обработки рук. Ежедневная влажная уборка будет проводиться с применением дезсредств, будут обрабатываться все контактные поверхности. Регулярное обеззараживание воздуха и проветривание станет обязательным. Работники пищеблоков, технический персонал будут носить маски и перчатки. В каждой школе разработают специальное расписание уроков, посещения столовых, чтобы минимизировать контакты между учениками разных классов. При входе в здания будут измерять температуру. За классами будут закреплены учебные кабинеты. А все массовые мероприятия с участием учащихся из разных классов будут запрещены.

Как сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, в этих условиях в ряде крупных школ не удастся избежать увеличения количества учащихся, которым придется заниматься во вторую смену.

"Мы понимаем, что это создает неудобства для детей и родителей, но вопросы безопасности первичны", - пояснил министр.

К 20 августа станет известно, в каком формате пройдут торжественные школьные линейки в День знаний.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школьники начальных классов в Карелии будут питаться бесплатно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Константин Сергеевич
2020-08-14 17:06:10
Это хорошо, что учебный процесс начнётся вовремя. Правда, я так понимаю, что нагрузка на учителей возрастёт. Ведь многим из них придётся находиться в школе целый день по 10- 12 часов: завучи сделают расписание таким образом, что будут "окна" и учителя просто вынуждены будут сидеть в учительских. Лихо придумано! Не боитесь, что учителя "выдохнутся" уже к Новому году? Трудовая инспекция может сказать своё веское слово? Кстати, и непонятно, как будет оплачиваться труд актёров в театрах при почти пустых залах?
новый
2020-08-14 18:08:16
Костик , расписание составляют не завучи, а специально обученные диспетчеры. У тебя весьма поверхностные знания о школе. Впредь не суйся туда, чего не знаешь . Ну и людишки.. Лишь бы вякнуть. Лучше окна дома помой, пользы больше будет.
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