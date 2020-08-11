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С 1 сентября школьники начальных классов в Карелии будут питаться бесплатно

Новости. Общество
12:53, 12 Августа 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Свыше 400 млн рублей федеральных и региональных средств планируется направить на то, чтобы уже с начала учебного года почти 30 тысяч школьников 1-4 классов муниципальных и государственных учреждений питались бесплатно, сообщили в Минобразования Карелии.

Правительство республики готовится к подписанию соглашения на выделение средств федерального бюджета. А тем временем в пищеблоках образовательных организаций продолжаются ремонты, необходимые для выполнения поручения президента РФ. Все работы должны быть завершены к началу сентября 2020 года.

Напомним, что в феврале-апреле 2020 года Роспотребнадзором была проведена оценка всех пищеблоков школ Карелии для того, чтобы определить спектр работ, необходимых для приведения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм объектов питания. По итогу мониторинга был выявлен ряд несоответствий на пищеблоках.
После этого администрации районов подготовили дорожные карты, в которых просчитали путь устранения замечаний Роспотребнадзора до того, как осенью школьники вернутся за парты. На ремонтные работы в пищеблоках образовательных организаций из бюджета Карелии было выделено в общей сложности более 96 млн рублей.

В июле 2020 года глава республики Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, на которой подробно обсудил ход исполнения поручения мрезидента России по организации бесплатного питания для младших школьников. Кроме того, было направлено обращение в правительство России, где гарантировалась готовность пищеблоков школ республики к организации такого режима питания с начала учебного года.

Планируется также организовать общественный контроль – родительское сообщество сможет обеспечить объективную обратную связь и сообщить, если качество пищи будет вызывать вопросы.

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