Глава Карелии наградил федеральных министров за помощь республике

Артур Парфенчиков наградил медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" руководителей федеральных ведомств.

Награды сегодня получили на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики около десяти высокопоставленных чиновников.







Глава Карелии вручил медали полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану, заместителю секретаря Совбеза РФ Сергею Вахрукову, заместителю министра строительства и ЖКХ Юрию Гордееву, министру транспорта Евгению Дитриху и министру внутренних дел Сергею Колокольцеву.







В списке награжденых также заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель ФМБА Вероника Скворцова и заместитель председателя госкорпорации развития "ВЭБ. РФ" Ирина Макиева.









