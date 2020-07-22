Глава Карелии наградил медалью экс-руководителя главного управления МЧС по региону

Артур Парфенчиков отметил заслуги генерала-майора Сергея Шугаева, покинувшего в июне пост начальника Главного управления МЧС России по Карелии.

Указом главы республики Сергей Александрович Шугаев награжден государственной наградой – медалью "За заслуги перед Республикой Карелия". Генерал-майор внутренней службы, отметивший 14 июня 60-летие, отмечен за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями.

За время службы Сергей Александрович решительно и грамотно руководил различными спасательными операциями. Принимал участие в мероприятиях направленных на спасение людей. С ответственностью относился к своей работе и с уважением к личному составу, сообщается на сайте МЧС Карелии.

Напомним, генерал-майора Сергея Шугаева заменил в управлении полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.