Глава Карелии наградил руководство Рослесхоза за помощь в тушении лесных пожаров

Федеральные чиновники удостоены почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия».

Глава Карелии наградил руководство Рослесхоза за оказанную республике помощь в тушении лесных пожаров в 2021 году. Награжденных оказалось двое – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и его заместитель Анастасия Винокурова.

Они удостоены почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия». Как говорится в губернаторском распоряжении, федеральные чиновники поощрены этим знаком за «вклад в организацию мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение распространения лесных пожаров на территории Республики Карелия в 2021 году».