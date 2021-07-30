Эмилия Слабунова: «Наслушавшись истерик в мой адрес, готовлю обращение в Генпрокуратуру»

Депутат Заксобрания Карелии от «Яблока» Эмилия Слабунова рассказала, что столкнулась с истерикой правящей партии и будет обращаться в Генпрокуратуру по поводу ситуации с лесными пожарами в республике.

Как написала Слубунова в соцсети, она довела до истерики партию власти и ее спойлеров простым предложением Счетной палате РФ проверить достаточность выделяемых из федерального бюджета средств на защиту карельских лесов от пожаров.



По ее словам, при рассмотрении проекта обращения к Счетной палате на заседании Заксобрания Карелии председатель комитета по бюджету начал пугать проверками местные власти, хотя речь идет о проверке федеральных нормативов, утвержденных правительством РФ и о размере рассчитанных на их основе средств (субвенции) для регионов.

«Лидер фракции «ЕР» цветистым пустословием начал клеймить оппозицию за панику. Потом и спойлеры взялись за дело в социальных сетях. А паника, похоже, у самой правящей партии. Явно, надо отвлечь внимание от того, что глава республики не счел нужным присутствовать на внеочередном заседании парламента, заявленные доклады по основному вопросу о пожарах были скомканы, и от бездарного управления и отсутствия координации работ при тушении», - рассказала Слабунова.

По информации депутата, на охрану 1 га карельских лесов тратится всего 9,82 руб. в год, и даже с учетом экстренно из-за пожаров добавленных 140 миллионов это будет всего 19,35 руб. на гектар в год.

«Не приходится удивляться тому, что леса оказались в такой опасности, и тому, что координировать работу такого количества чиновников просто невозможно. Одиозным депутатам от правящей партии остается замалчивать это безобразие и слать лживые обвинения в сторону «Яблока», - написала Слабунова.



«Начитавшись и наслушавшись истерик в мой адрес блюстителей тишины в парламенте, готовлю обращение в прокуратуру РК и в управление Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО с просьбой провести проверку и оценку эффективности исполнения всеми уполномоченными органами в Республике Карелия полномочий по предупреждению и тушению пожаров, особо обратив внимание на деятельность Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Карелия», - сообщила депутат.