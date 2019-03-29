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Новости. Экономика
11:09, 29 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Глава Карелии намерен открыть в Приладожье центр китайской медицины

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Губернатор считает, что медицинские услуги могут стать одним из факторов развития в Карелии круглогодичного туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен открыть в Приладожье центр китайской медицины. Об этом карельский губернатор рассказал участникам совещания по развитию зимнего туризма, которое проходит 29 марта в Петрозаводске. По признанию Парфенчикова, на него произвело сильное впечатление посещение клиники традиционной китайской медицины во время визита в провинцию Фуцзянь, с которой Карелия установила в конце прошлого года "породненные отношения".

"Когда ты слушаешь человека, который говорит о каких-то медицинских трактатах, которым 5 тысяч лет и которые не потеряли актуальность, ты понимаешь, – сказал глава Карелии. – Хотелось бы, чтобы такие специалисты приехали к нам в Карелию и создали такую клинику. Мы понимаем, что такая клиника отнюдь не будет рассчитана только на жителей, хотя, конечно, для них в первую очередь".

Как считает Парфенчиков, медицинские услуги могут стать одним из факторов развития в Карелии туризма.  Губернатор подчеркнул, что республика должна стать привлекательной для туристов круглый год, а не только в летний период.    

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-29 12:33:48
Анекдот про "китайско-финскую границу" постепенно становится явью?
Беня
2019-03-29 11:59:59
Наши волшебные кончезерские клизмы - пожалуй, наверное, единственное, чем РК известна не федеральном уровне. Я бы сказал шо это наше Карельское национальное достояние. Уж не дал Господь нефти и газу Карелии, но зато хоть мастера целебных клистиров у нас есть. Пока.
А эту саранчу только напусти, всё сожрут, засерут, Ладогу заплют и лес вытопчут :) Наоборот надо, не саранчу сюда, а волшебный карельскую клизму туда.
В общем, топлю за клистир, даешь импортозамещение :)
Изя
2019-03-29 11:22:46
Про развитие экономики опять не говорит . Всё больше про туризм и религию вещает . :)
zanoza
2019-03-29 11:33:07
Изя, так на туризме и собираются заработать! Только не понятно как, ведь убогая инфраструктура Карелии вряд ли привлечёт большой поток туристов. Но мечтать не вредно :)
Изя
2019-03-29 12:23:29
zanoza, Нах...н закрыть этот субъект , раз хронически не везёт с рукамивадителями и Питеру присоедениться или к Ленюобласти . Может и зажили бы :)
zanoza
2019-03-29 11:21:53
Так вот зачем наши чиновники зачастили в Китай, просто поправить здоровье китайской медициной. Вот и вскрылась вся правда о таких поездках :)
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