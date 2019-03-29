Глава Карелии намерен открыть в Приладожье центр китайской медицины

Губернатор считает, что медицинские услуги могут стать одним из факторов развития в Карелии круглогодичного туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен открыть в Приладожье центр китайской медицины. Об этом карельский губернатор рассказал участникам совещания по развитию зимнего туризма, которое проходит 29 марта в Петрозаводске. По признанию Парфенчикова, на него произвело сильное впечатление посещение клиники традиционной китайской медицины во время визита в провинцию Фуцзянь, с которой Карелия установила в конце прошлого года "породненные отношения".

"Когда ты слушаешь человека, который говорит о каких-то медицинских трактатах, которым 5 тысяч лет и которые не потеряли актуальность, ты понимаешь, – сказал глава Карелии. – Хотелось бы, чтобы такие специалисты приехали к нам в Карелию и создали такую клинику. Мы понимаем, что такая клиника отнюдь не будет рассчитана только на жителей, хотя, конечно, для них в первую очередь".

Как считает Парфенчиков, медицинские услуги могут стать одним из факторов развития в Карелии туризма. Губернатор подчеркнул, что республика должна стать привлекательной для туристов круглый год, а не только в летний период.