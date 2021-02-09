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Глава Карелии назвал города, в которых пройдут Дни республики в 2023 и 2024 году

Новости. Общество
16:54, 10 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Всего заявки на проведение Дня республики подали 14 районов, сообщил Артур Парфенчиков.

День республики в 2023 году будем отмечать в Питкяранте, а в 2024 году — в Сегеже. Такое решение приняли сегодня на заседании конкурсной комиссии.

Всего заявки подали 14 районов. Их желание принять у себя День республики понятно, ведь это не только праздник, но и возможность привлечь в местные бюджеты дополнительные средства на развитие инфраструктуры, ремонты и благоустройство.

Решение определить сразу двух победителей мы приняли впервые. Во-первых, это дает нам дополнительный запас времени для всех запланированных работ. Во-вторых, позволяет встроиться в текущие планы.

Работы по благоустройству Питкяранты мы уже начали в рамках подготовки к столетию градообразующего предприятия — целлюлозного завода, — которое отмечаем в этом году. Это большой объем дорожного строительства и ремонта социальных объектов. Все эти работы мы планомерно продолжим в следующем году, но уже в рамках подготовки ко Дню республики.

"Большой ремонт" начинается и в Сегеже. Здесь готовиться ко Дню республики также будем совместно с градообразующим предприятием, которое тоже ждет глобальная модернизации. Со своей стороны, приступаем к сносу аварийных домов, ремонту дорог и соцобъектов. Отмечу, что ремонт путепровода через железнодорожные пути на бульваре Советов планируем начать уже в этом году, а завершить — в 2022.

Конечно, любой ремонт и реконструкция — тем более масштабные — это определенные неудобства для жителей, но такие работы позволяют затем приступить к благоустройству и озеленению с тем, чтобы к празднику мы получили обновленные и комфортные городские пространства. Именно поэтому важно заранее начинать все работы.

Напомню, что в этом году гостей на День республики примет у себя Калевальский район, а в следующем — Прионежье.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-10 17:18:15
Праздники у нас любят отмечать, вот так бы работать любили.
Гость
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