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Глава Карелии назвал информационной войной публикацию фейков о COVID-19 в интернете

Новости. Общество
13:24, 16 Июля 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Артур Парфенчиков пообещал подключить силовой ресурс для борьбы с авторами недостоверных сообщений по теме коронавируса.

 

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о своей озабоченности обилием информации о коронавирусе, которую он считает недостоверной. Он заявил, что с авторами фейков будут бороться правоохранительные структуры. Об этом Парфенчиков рассказал на заседании правительства Карелии, проходившем в режиме видеоконференцсвязи.

«Крайне беспокоит агрессивная кампания по дезинформации населения, развязанная вокруг ситуации с ковидом. Кампанию можно эту назвать информационной войной. В интернет вбрасывается огромный массив совершенно недостоверных, фейковых публикаций по теме ковида. И этой проблеме мы, конечно, вынуждены уделять особое внимание», - сказал Парфенчиков.

Губерантор не сообщил конкретики о том, какие именно публикации о коронавирусе он посчитал фейковыми. По словам Артура Парфенчикова, он намерен привлечь ресурс силовиков для решения проблемы появления в публичном поле сообщений о коронавирусе, которые он считает недостоверными.

«Мы будем в том числе и с помощью правоохранительных органов, оперативных служб принимать меры по нейтрализации этой информационной угрозы. Совершенно очевидно, что идет практически информационная война», - заявил он.

На этом же заседании Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Максим Лобанов
2021-07-16 14:14:13
Помниться президент сказал : сейчас не 37 год ,говори что хочешь тем более в интернете ! Черный воронок не приедет ! Или губернатор против президента ?
Leopol'd
2021-07-16 13:48:44
Любая публикация, что не признает гениальными меры из постановлений губернатора, признается фейковой!
врунофф
2021-07-16 13:59:49
Leopol'd/сашка, кирдык скоро твоей кефирной конторе. На какие средства существовать будешь ? Пенсии у тебя нет, а на читках много не надонатишь. С пола есть придется :)
Leopol'd
2021-07-16 14:30:04
врунофф, у тебя фантазии эротические все на Фукса сводятся. Не ослаб ты еще от постоянного онанизма?
Off
2021-07-16 13:39:03
странный губер . Все СМИ под контролем , даже есть свой , карельский "иноагент" , но в провалах виноваты мифические "фейкометы". Удобная позиция ,сам накосячил... виноваты все . ))
Гость
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