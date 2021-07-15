Глава Карелии назвал информационной войной публикацию фейков о COVID-19 в интернете

Артур Парфенчиков пообещал подключить силовой ресурс для борьбы с авторами недостоверных сообщений по теме коронавируса.

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о своей озабоченности обилием информации о коронавирусе, которую он считает недостоверной. Он заявил, что с авторами фейков будут бороться правоохранительные структуры. Об этом Парфенчиков рассказал на заседании правительства Карелии, проходившем в режиме видеоконференцсвязи.

«Крайне беспокоит агрессивная кампания по дезинформации населения, развязанная вокруг ситуации с ковидом. Кампанию можно эту назвать информационной войной. В интернет вбрасывается огромный массив совершенно недостоверных, фейковых публикаций по теме ковида. И этой проблеме мы, конечно, вынуждены уделять особое внимание», - сказал Парфенчиков.

Губерантор не сообщил конкретики о том, какие именно публикации о коронавирусе он посчитал фейковыми. По словам Артура Парфенчикова, он намерен привлечь ресурс силовиков для решения проблемы появления в публичном поле сообщений о коронавирусе, которые он считает недостоверными.

«Мы будем в том числе и с помощью правоохранительных органов, оперативных служб принимать меры по нейтрализации этой информационной угрозы. Совершенно очевидно, что идет практически информационная война», - заявил он.

На этом же заседании Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии.