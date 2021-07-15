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Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
13:04, 16 Июля 2021
фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что регион нуждается в дополнительных поставках вакцины от COVID-19.

Об этом Артур Парфенчиков заявил 16 июля, в пятницу, в ходе заседания правительства Карелии, проходившего в режиме видеоконференцсвязи.

«Пока, к сожалению, мы видим, что объема вакцины не хватает. Конечно, нужно было прививаться более системно, активно в апреле, в мае, и когда ситуация была полегче, и когда с вакциной было полегче. И когда не наступила еще „третья волна“, которая, к сожалению, унесла сотни жизней наших с вами земляков, друзей, товарищей, родственников», — заявил Парфенчиков.

Глава республики рассказал о потребности региона в новых поставках вакцины от COVID-19.

«Конечно, хочется больше вакцины, потому что мы видим, что ее не хватает. Просим, требуем, аргументируем. Мое убеждение заключается в том, что чем активнее мы вакцинируемся, чем чаще у нас возникает проблема с дефицитом вакцины, тем в совокупности за месяц, за два, за три мы вакцины получим больше. Потому что все равно дефицит есть общий. И, конечно, с нами начинают более активно работать, когда у нас вакцина подходит к нулю», — пояснил губернатор.

Ранее главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-16 13:18:08
ты же народ принудительно заставил уколоться! А вакцины нет! Это вредительство! МОжет пора уйти?
Вася
2021-07-16 13:34:09
юнипер95, Захарова ответила ЕСПЧ на требование разрешить однополые браки в России
врунофф
2021-07-16 14:07:36
Вася, хотите как в ЮАР ?
Мария
2021-07-16 13:32:41
Вы всё перепутали:
1. постановление о вакцинации 60% (!!!) работников отдельных (!!!) сфер издала Главный санитарный врач Карелии по фамилии Котович.
2. Вакцину в Карелию поставляют производители, коими губернаторы не являются.
Так что никто никуда не уходит. Все продолжают работать.
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