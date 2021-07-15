Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что регион нуждается в дополнительных поставках вакцины от COVID-19.

Об этом Артур Парфенчиков заявил 16 июля, в пятницу, в ходе заседания правительства Карелии, проходившего в режиме видеоконференцсвязи.

«Пока, к сожалению, мы видим, что объема вакцины не хватает. Конечно, нужно было прививаться более системно, активно в апреле, в мае, и когда ситуация была полегче, и когда с вакциной было полегче. И когда не наступила еще „третья волна“, которая, к сожалению, унесла сотни жизней наших с вами земляков, друзей, товарищей, родственников», — заявил Парфенчиков.

Глава республики рассказал о потребности региона в новых поставках вакцины от COVID-19.

«Конечно, хочется больше вакцины, потому что мы видим, что ее не хватает. Просим, требуем, аргументируем. Мое убеждение заключается в том, что чем активнее мы вакцинируемся, чем чаще у нас возникает проблема с дефицитом вакцины, тем в совокупности за месяц, за два, за три мы вакцины получим больше. Потому что все равно дефицит есть общий. И, конечно, с нами начинают более активно работать, когда у нас вакцина подходит к нулю», — пояснил губернатор.

Ранее главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.