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Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Новости. Общество
10:30, 28 Августа 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Находиться на работе в масках или лицевых экранах – обязательное условие для персонала всех образовательных организаций. Педагогам можно не надевать маски на уроках, проводимых на открытом воздухе, а также при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров.

Ученики и студенты в аудиториях могут надевать маски по желанию – обязательного требования на этот счет нет. Маски потребуются только студентам колледжей при посещении мест общего пользования в общежитиях, отмечается в распоряжении.

Торжественные линейки разрешены к проведению для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. При этом только на линейки первоклассников будут допущены родители, бабушки и дедушки при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Все образовательные организации – школы, детские сады, техникумы и колледжи – обязаны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, данным распоряжением с 10 до 30 человек увеличено количество занимающихся по программам спортивной подготовки. Количество участников выполнения нормативов ГТО также увеличено: с 20 до 50 человек.

При этом сохраняется условие соблюдения требований безопасности: использование средств индивидуальной защиты и обеспечение социальной дистанции.

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Комментарии

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Дима
2020-08-28 11:42:52
Можно подумать, кто-то в здравом уме будет всё это соблюдать.
nae
2020-08-28 11:26:41
И кто тут бьётся в бессильной злобе?
Изя
2020-08-28 11:41:05
действительно . а кто ?????
Сеня
2020-08-28 11:23:50
«Должен» - в России – случай особый
Спорить про это – даже не пробуй

Всех посчитали, никто не сбежал
Только родился – уже задолжал:

Должен работать, и Должен учиться
Меньше плодиться и меньше лечиться

Должен квартплату, С зарплаты - налог
Должен! – Едва ты шагнул за порог

Должен больной Персоналу больницы
Должен водитель – Мэру столицы;

Должен родитель Школе помочь!
(Шторы, карнизы, Обои и проч.)

Должен студент - за экзамен декану:
Баню, «поляну», массаж и путану.

(А тот кто декану зажал «погулять»
Будет «Калибр» испытывать, б....

Должен алкаш – потреблять и не сохнуть.
Должен старик – своевременно сдохнуть

Каждый обязан стране - ДО РОЖНА
Только СТРАНА – НИКОМУ НЕ ДОЛЖНА.

Если родился в России? – ОБЯЗАН!!!
Должен? – Плати, или будешь НАКАЗАН

Махом - умелой россгвардейской ноги
Здесь - с полпинка - выбивают долги

Должен ты множество всяческой хрени:

Должен платить за бензин, «до едрени»
Быстро не ездить, не писать в кустах

Не собираться в публичных местах
Должен смотреть в зомбоящик - часами

Мненье свое выражать - «голосами»

Дело затеял своё, горемыка?
ДОЛЖЕН! – без шума, и пыли, и крика!

Должен пожарным, и должен полиции
Должен по новой - Мэру столицы

Должен – погонам и должен браткам,
Жадным карманам и Потным рукам.

Ждут с нетерпением деньги твои:
Банк, страховая, УБЭП, БТИ…
Должен - налоговой, Должен - Горгазу

Всем проверяющим органам - сразу
Понял? Холоп ты, мелкая вошь.

Всем – регулярно – вынь, да положь!
Так, от побоев, порой, подвывая
Ямища наша живёт, долговая…

Все, как один – государству должны
Все – государству – не очень нужны

Давеча – текстом прямым огласили
Вас, идиотов, рожать - не просили!

А коли явился на свет, во плоти, -
Вовремя и аккуратно плати!

А кто расплатился (ишь борзый какой)
Срочно – ногами вперёд – на покой.

И пусть на могилке напишут ему:
ЭТОТ – НЕ ДОЛЖЕН ТЕПЕРЬ, НИКОМУ
новый
2020-08-28 11:13:54
Мы заставим всех соблюдать распоряжение, ибо мы здесь власть, а не всякие либероидные наи, оффы и прочая агрекалчнутая протестанутая шелупонь. А ежели кому не нравится - пусть идут в бизнес. Точка.
nae
2020-08-28 10:57:46
Интересно получается. Ношение маски - это не комфортно, неудобно, особенно для тех, кто носит очки. Если педагог не хочет носить маску все равно по какой причине, он все же обязан подчиниться указанию Главы Республики. При этом никакой компенсации за ухудшение условий работы не предусмотрено. У нас военный режим, где каждый должен подчиняться приказу? Или сословное разделение, где холоп не смеет ослушаться барина?
Гость
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