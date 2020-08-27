Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Находиться на работе в масках или лицевых экранах – обязательное условие для персонала всех образовательных организаций. Педагогам можно не надевать маски на уроках, проводимых на открытом воздухе, а также при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров.



Ученики и студенты в аудиториях могут надевать маски по желанию – обязательного требования на этот счет нет. Маски потребуются только студентам колледжей при посещении мест общего пользования в общежитиях, отмечается в распоряжении.

Торжественные линейки разрешены к проведению для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. При этом только на линейки первоклассников будут допущены родители, бабушки и дедушки при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Все образовательные организации – школы, детские сады, техникумы и колледжи – обязаны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, данным распоряжением с 10 до 30 человек увеличено количество занимающихся по программам спортивной подготовки. Количество участников выполнения нормативов ГТО также увеличено: с 20 до 50 человек.



При этом сохраняется условие соблюдения требований безопасности: использование средств индивидуальной защиты и обеспечение социальной дистанции.