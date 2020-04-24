Глава Карелии назвал предприятия, оказавшие поддержку в борьбе с коронавирусом

Артур Парфенчиков поблагодарил градообразующие предприятия за помощь.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" поблагодарил Segezha Group, Сортавальский лесозавод, "Карельский окатыш", Кондопожский ЦБК и предприятие "РК-Гранд".

"Segezha Group помогает оснастить Сегежскую ЦРБ дополнительным медицинским оборудованием и техникой на сумму почти в 18 млн рублей. В ближайшее время местный парк скорой помощи пополнят два полностью укомплектованных автомобиля, в том числе портативными аппаратами ИВЛ. Еще два стационарных аппарата ИВЛ разместят в палатах. Кроме того, компания приобретет для больницы два транспортировочных бокса, благодаря которым пациентов можно перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса. Для медперсонала инфекционного отделения будут также закуплены защитные костюмы многоразового использования, костюмы биологической и химической защиты", – написал Артур Парфенчиков.

"Карельский окатыш" обеспечивает своих сотрудников защитными масками. Изготовлено уже более 10 тысяч многоразовых масок.

Помощь в доставке медицинских работников к месту работы оказал Сортавальский лесозавод, руководство которого заключило договор с транспортной компанией.

На Кондопожском ЦБК, также как и на предприятии "РК-Гранд" в Питкяранте сотрудникам предоставляют защитные маски, антисептики, дезсредства для обработки рабочих поверхностей. Руководство этих предприятий оказало большую помощь в организации работы контрольно-пропускных пунктов на въезде в города. Большой поддержкой для медработников Кондопожского района будет новый реанимобиль с полной комплектацией, который комбинат планирует приобрести для ЦРБ.

"Спасибо всем, кто оказывает поддержку. Только объединив усилия можно справиться с любой бедой, в том числе и с пандемией коронавируса", – заключил губернатор.