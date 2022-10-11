Глава Карелии назвал сроки, когда мобилизованные многодетные отцы вернутся домой

Отцы трех детей, призванные в Карелии по мобилизации, будут возвращены домой на следующей неделе.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков после совещания мобилизационной комиссии, на котором обсуждался вопрос демобилизации военнослужащих, имеющих трёх детей, включая усыновлённых.

По словам Парфенчикова, согласно данным военкомата, в списке на демобилизацию числится 11 человек.

«Прошу мне в личку для сверки (делаем дополнительно, чтобы никого не упустить) обратиться всех, кто рассматривает необходимость демобилизации призванного многодетного мужа

(среди многодетных есть и добровольцы). Окончательный список будет утверждён в понедельник, после чего (25-26 октября) будет произведена ротация демобилизуемых за счёт дополнительно призванных граждан», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.