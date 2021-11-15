Глава Карелии назвал условие увеличения выплат и льгот части пенсионеров

Размер социальных выплат и список льгот, предусмотренных для пенсионеров Карелии, имеющих статус «Дети войны», будет увеличен, если позволят доходы бюджета.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Если доходы будут позволять, надо расширять льготы и пособия», — сказал губернатор.

Согласно республиканскому закону, статус «Дети войны» получили жители Карелии, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории СССР, и постоянно проживающих на территории республики. В 2021 году в Карелии насчитывалось 31279 человек, получивших такой статус.

Им перечислены единовременные выплаты в размере 1 тыс. рублей.

Кроме того, «Дети войны» имеют преимущественное право на прием в организации социального обслуживания.