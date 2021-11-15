890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Коммунальщики в Петрозаводске отказались бесплатно размораживать водопроводы в домах 5
Сегодня 06:40
Движение транспорта на трассе «Кола» в Карелии будет ограничено до конца следующего года
Сегодня 08:05
В Петрозаводске ворвавшиеся в подъезд подростки обокрали детские коляски (ВИДЕО) 14
22.12.2021 15:51
Появились фото жесткого ДТП на севере Карелии, где пострадал водитель внедорожника 2
22.12.2021 14:42

Глава Карелии назвал условие увеличения выплат и льгот части пенсионеров

Новости. Общество
10:44, 23 Декабря 2021
фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Новости партнеров

Размер социальных выплат и список льгот, предусмотренных для пенсионеров Карелии, имеющих статус «Дети войны», будет увеличен, если позволят доходы бюджета.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Если доходы будут позволять, надо расширять льготы и пособия», — сказал губернатор.

Согласно республиканскому закону, статус «Дети войны» получили жители Карелии, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории СССР, и постоянно проживающих на территории республики. В 2021 году в Карелии насчитывалось 31279 человек, получивших такой статус.

Им перечислены единовременные выплаты в размере 1 тыс. рублей.  

Кроме того, «Дети войны» имеют преимущественное право на прием в организации социального обслуживания.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
влад
2021-12-23 13:15:50
Потом будут дети детей войны и так далее...
кир
2021-12-23 11:48:27
Общаюсь с уличной бабулей, ей 90 лет. Она в деревне жила и они талоны на продукты получали от оккупантов. Тоже дитя войны? Русским талоны не давали, а держали в концлагерях.
Tеатральный критик
2021-12-23 12:25:43
кир, им еще колхозных коров раздали
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»