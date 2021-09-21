Глава Карелии о расселении аварийного жилья: «Каждую судьбу надо рассматривать отдельно»

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился при расселении аварийного жилья в первоочередном порядке представлять квартиры или компенсации тем, кто в этом больше всех нуждается.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании, посвященном программе расселения.

По его словам, владельцы многих квартир в аварийных домах решили свои жилищные проблемы самостоятельно. Они тоже получат новое жилье или компенсации. Но немало и тех, у кого нет другой крыши над головой, а их дома непригодны для проживания. По мнению Парфенчикова, именно этим людям, особенно если у них есть дети, надо давать новое жилье в первую очередь.

«Каждую судьбу надо рассматривать отдельно», — сказал глава республики.

Это относится и к тем, кто переехали в другие города и районы и не хотят возвращаться на родину, где у них есть квартиры в аварийных домах. По мнению главы Карелии, таким людям надо давать жилье там, где они сейчас фактически проживают.

Парфенчиков напомнил, что в 2023 году будет завершено расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. С 2024 года начнется расселение домов, получивших такой статус с 1 января 2017 по 1 января 2021 года — это около 1 млн кв. метров жилья.