Глава Карелии объяснил принцип тестирования на коронавирус заболевших жителей республики

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о проведении тестов на коронавирус в Карелии.

С 21 декабря тесты на коронавирус жителей Питкяранты направляются на исследование в Сортавальскую ЦРБ. Это позволяет распределить нагрузку, снизив ее с петрозаводских лабораторий, и сократить время ожидания результатов, сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"Мое поручение создать лабораторию в Сортавале, которая закроет потребность в ПЦР-тестах на коронавирус для всего Приладожья, Минздрав выполнил оперативно. 15 октября лаборатория начала работать в тестовом режиме, а уже 7 декабря, после санэпидзаключения от Роспотребнадзора, лаборатория заработала в штатном режиме. С этого момента тесты, сделанные здесь, не требуют дополнительной верификации", - написал глава Карелии..

Также Парфенчиков отметил, что для того, чтобы увеличить мощности, в лаборатории установлен второй амплификатор. Это позволило увеличить количество исследований до 300-350 в сутки. За два с небольшим месяца круглосуточной, без выходных и праздничных дней работы, здесь уже выполнено более 5 тысяч исследований на COVID-19.

"Однако отмечу, что тест – это не главный и не единственный способ для постановки диагноза коронавируса. Сегодня врач определяет заболевание по характерной клинической картине. И, в соответствии с предписаниями Минздрава, может установить диагноз без результатов теста. Если у человека присутствуют все симптомы, к тому же он контактировал с заболевшим коллегой или родственником, зачем ему ждать тестирования? Ему нужно оперативно начинать лечение! Нередко бывает, что полученный человеком отрицательный результат вызывает сомнения – в таком случае врач также на основании совокупности симптомов может поставить диагноз коронавирус", - пояснил Артур Парфенчиков.

Но в государственной отчетности, по заверениям главы республики, в сфере здравоохранения отражаются и те и другие случаи – когда диагноз установлен по результату теста, и когда по клиническим признакам.

"Поэтому еще раз повторюсь - нет необходимости тестировать очевидные случаи. Наоборот, по максимуму мы должны тестировать бессимптомных носителей, особенно лиц, поступающих на лечение в стационары по различным заболеваниям, и тех, кто представляет группу риска: это люди с хроническими заболеваниями и лица старше 65 лет. Важно как можно раньше начинать лечение этих пациентов", - сказал Парфенчиков.