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Глава Карелии объяснил, зачем жителям, сдающим квартиры в аренду, платить налоги

Новости. Общество
14:44, 31 Августа 2021
фото: © Николай Смирнов / ТАСС

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики, которые сдают квартиры в аренду, платить налоги, чтобы дополнительные доходы бюджета можно было направить на решение социальных проблем.

Эту тему губернатор поднял на одном совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики. Парфенчиков отметил, что аренда квартир становится особенно привлекательным бизнесом там, где активно развивается туризм.

«Какую тенденцию мы замечаем — квартиры в таких местах начинают скупаться людьми, в том числе, иногородними, которые начинают на этом зарабатывать. Это конечно хорошо, мы не можем запретить людям заниматься скупкой недвижимости, рынок свободный, но раз уж вы купили, раз уж вы решили на этом зарабатывать деньги, тогда надо налоги платить… Много вопросов — сделайте, дорогу, сделайте медицину… На это все нужны деньги и надо вместе работать над тем, чтобы бюджет получал больше доходов, налогов… Слава Богу, что есть такой дополнительный источник дохода для семьи, но давайте все работать в правовом поле», — сказал глава республики.

Он напомнил, что арендодатели могут получить статус самозанятых и платить налоги в этом качестве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-08-31 16:08:45
" Крайняя бедность народа всегда является преступлением его вождей " / Пьер Бугаст /
насмешница
2021-08-31 15:57:39
В правовом поле... какая прелесть
Dim
2021-08-31 15:45:48
На дорогу граждане и коммерческие организации платят транспортный налог, но нет дорог. А государственные не платят, а по дорогам катаются, преимущественно, не на продукции автоваза . На медицину ФОМС собирает, но медицина пока что отстает. Реальные доходы населения снижаются, несмотря на увеличение средних зарплат и, в связи с этим, увеличения сборов НДФЛ. Поэтому, никто не верит, что собранные деньги пойдут на дороги, медицину и другие социальные нужды.
Успешный
2021-08-31 14:51:22
Людишки жадные. Но когда квартиросьемщики без договора аренды зальют нижние этажи - визжать будут громче всех.
Гость
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