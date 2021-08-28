Глава Карелии объяснил, зачем жителям, сдающим квартиры в аренду, платить налоги

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики, которые сдают квартиры в аренду, платить налоги, чтобы дополнительные доходы бюджета можно было направить на решение социальных проблем.

Эту тему губернатор поднял на одном совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики. Парфенчиков отметил, что аренда квартир становится особенно привлекательным бизнесом там, где активно развивается туризм.

«Какую тенденцию мы замечаем — квартиры в таких местах начинают скупаться людьми, в том числе, иногородними, которые начинают на этом зарабатывать. Это конечно хорошо, мы не можем запретить людям заниматься скупкой недвижимости, рынок свободный, но раз уж вы купили, раз уж вы решили на этом зарабатывать деньги, тогда надо налоги платить… Много вопросов — сделайте, дорогу, сделайте медицину… На это все нужны деньги и надо вместе работать над тем, чтобы бюджет получал больше доходов, налогов… Слава Богу, что есть такой дополнительный источник дохода для семьи, но давайте все работать в правовом поле», — сказал глава республики.

Он напомнил, что арендодатели могут получить статус самозанятых и платить налоги в этом качестве.