Глава Карелии объявил о выплатах пособий на детей погибших участников спецоперации на Украине

Парламент Карелии принял законопроект о назначении детских пособий семьям погибших участников спецоперации на Украине.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Считаю необходимым и правильным поддержать семьи наших земляков, погибших в ходе спецоперации на Украине. Назначаем ежемесячную выплату их несовершеннолетним детям, а также студентам-очникам, пока им не исполнится 23 года», — сообщил губернатор.

По его словам, размер пособия в 2022 году в целом по Карелии составит 15 954 рубля, а в Костомукше, Калевальском, Лоухском, Беломорском и Кемском районах — 17 083 рубля. Это равняется величине прожиточного минимума на детей, установленного правительством для данных территорий.

«В ближайшее время определим сроки первой выплаты — этим вопросом занимается министерство соцзащиты», — добавил Парфенчиков.