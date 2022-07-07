Глава Карелии объявил о завершении строительства промышленного парка в Петрозаводске

Строительство промышленного парка для размещения предприятий различных отраслей в Петрозаводске полностью завершено, открытие планируется в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Промплощадка в г. Петрозаводске построена в полном объёме. Идёт проверка Ростехнадзора для получения акта о завершении строительства. Уверен, в ближайшее время промплощадка станет важным фактором развития промышленности Петрозаводска и Карелии», — написал руководитель региона на своей странице Вконтакте.

Промышленная площадка строится по федеральной целевой программе развития республики. Предприятия получат возможность пользоваться инженерными коммуникациями и цехами на ее территории.

Ранее в правительстве сообщили, что на промплошадке будут размещены цеха по производству строительных материалов, продукции деревообработки и цех конвейерной сборки различного профиля.