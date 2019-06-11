Глава Карелии обозначил дороги, которые необходимо привести в нормативное состояние в первую очередь

Указанные трассы, по мнению Артура Парфенчикова, являются основными транспортными артериями республики и требуют максимального внимания, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

О планах комплексной модернизации дорожной сети Карелии Артур Парфенчиков рассказал во время рабочего визита в Суоярви. В списке магистралей, в первую очередь планируемых к ремонту, руководитель республики обозначил 5 основных дорог регионального значения.

Петрозаводск – Суоярви



Дорожные работы в этом году здесь будут вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2019 году планируется отремонтировать выборочно участки общей протяженностью 28,2 км. Стоимость работ составляет 468,6 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО "ПСК Строитель".

В настоящее время выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на протяжении 5 км, замене слабых грунтов на участке 120 метров, а также устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 5 км.

Олонец –Питкяранта – Ляпписилта



"Буквально несколько дней назад мы приняли решение готовить проект реконструкции участка Олонец – Питкяранта на участке от п. Видлица и до п. Салми, – сообщил Артур Парфенчиков. – Если от Олонца до Видлицы, а это около 45 км., дорога относительно прямая и мы планируем на ней отремонтировать покрытие в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2020-2021 годах, то за Видлицей есть очень сложные и извилистые участки".



Сейчас уже реализуется контракт по реконструкции участка дороги протяженностью около 7,5 км между п. Салми и г. Питкяранта, заключенный с АО "ВАД", окончание первого этапа работ запланировано в конце октября этого года. Уже проведена расчистка полосы отвода, валка леса и корчевка пней, снят растительный слой, производится устройство подстилающих слоев. Продолжаются работы по устройству 17 водопропускных труб. Вторая очередь – это следующие 15 км дороги.

Шуйская – Гирвас



Проводится фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж старых труб. Так же планируются работы по укреплению обочин, планировке и укреплению откосов, укладке новых труб. Работы выполняет компания АО "ВАД", которая была признана победителем электронного аукциона. Цена контракта составляет порядка 670 млн рублей.

Великая Губа – Оятевщина



В рамках работы госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия Министерство транспорта Российской Федерации готовит предложение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на софинансирование строительства автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью 31,3 км, начатого в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" в объеме 1,2 млрд рублей на 2020-2021 год.

Педасельга – Ладва

В настоящее время уже находится в экспертизе проект реконструкции первого участка дороги между поселками Педасельга – Пухта общей протяженностью чуть более 3 км. В случае получения положительного заключения экспертизы ориентировочный срок реализации этого проекта – 2020 год. Кроме того, в ближайшее время будут проведены торги и на проектирование реконструкции следующего 15-километрового участка между поселкам Пухта и Ладва.

Помимо перечисленных региональных дорог, глава Карелии отдельно выделил трассы, которые необходимо передавать в федеральную собственность. Положительный опыт такой работы у республиканских властей имеется. В конце 2018 года дорога Кочкома-госкраница была признана федеральной трассой. В настоящий момент соответствующая процедура подготовки документов запущена и по дороге Петрозаводск – Ошта. Интерес вызывает и возможное рассмотрение в будущем Федеральным дорожным агентством планов по созданию дороги Архангельск – Мурманск, которая может пройти по Беломорскому району нашей республики и дать мощный импульс развития нашим северным территориям.



"Понятно, что надо улучшить качество всех дорог, но необходимо определить приоритеты с учетом интересов населения, загруженности дорог и экономических перспектив, - пояснил Артур Парфенчиков. – Важно обеспечить приемлемый уровень тех дорог, по которым проходят автобусные маршруты, особенно школьные автобусы – это в приоритете".