890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО) 5
01.06.2020 18:23
Движение на федеральной трассе "Кола" остановят на 45 минут 1
01.06.2020 17:40
Меня таскали по лестнице за волосы: девять сообщений поступило в полицию из-за драки в подъезде дома в Петрозаводске 8
Новое
Сегодня 15:03
Житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе 1
01.06.2020 18:00
Таежный клещ идет на Запад
Сегодня 12:00

Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики"

Новости. Общество
16:44, 02 Июня 2020
фото: © правительство Карелии
Загрузка...

Первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества состоится 10 июня.

Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг, сообщается на сайте правительства Мурманском области.

Артур Парфенчиков примет участие в сессии.

Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьезностью и значимостью планируемых тем обсуждения, связанных с COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей? Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  1
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
Сегодня 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»