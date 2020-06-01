Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики"

Первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества состоится 10 июня.

Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг, сообщается на сайте правительства Мурманском области.

Артур Парфенчиков примет участие в сессии.



Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьезностью и значимостью планируемых тем обсуждения, связанных с COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей? Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.