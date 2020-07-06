Глава Карелии: "Очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов"

Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии почти половина инфицированных COVID-19 не имеют симптомов.

"Друзья, мы видим, что у нас сохраняется волнообразное распространение инфекции. Два дня подряд было по 15, 17 новых случаев и сегодня опять рост. Во многом это как раз те, кто контактировал с ранее заболевшими, много семейных очагов. Замечу, что по-прежнему очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов – таких почти половина от инфицированных", – написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581. За минувшие сутки выявлено 50 случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо детей.