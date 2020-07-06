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Глава Карелии: "Очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов"

Новости. Общество
10:22, 07 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / "Прямая линия" главы Карелии от 6.07.2020
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Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии почти половина инфицированных COVID-19 не имеют симптомов.

"Друзья, мы видим, что у нас сохраняется волнообразное распространение инфекции. Два дня подряд было по 15, 17 новых случаев и сегодня опять рост. Во многом это как раз те, кто контактировал с ранее заболевшими, много семейных очагов. Замечу, что по-прежнему очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов – таких почти половина от инфицированных", – написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581. За минувшие сутки выявлено 50 случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо детей.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-07-07 10:41:00
Проснулся в отличном настроении, ничего не тянет, не болит. Все признаки бессимптомного covid!
кир
2020-07-07 12:21:44
Leopol'd, а у тебя голова о работе не болит. Хорошо пристроился, совковый наш.
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