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Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось на 50

Новости. Общество
08:56, 07 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии выявлено 50 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 31, в Прионежском районе – 2 (поселок Мелиоративный – 1, деревня Ялгуба – 1), в Пудожском районе – 2 (поселок Колово), в Медвежьегорском районе – 5 (деревня Покровское – 1, Медвежьегорск – 4), в Костомукше – 3, в Калевальском районе – 3  (поселок Боровой), в Суоярви – 1, в Лахденпохском районе – 2 (Лахденпохья – 1 , поселок Элинсенваара –1), в Сегеже – 1.

Выздоровели еще 37 человек: в Петрозаводске – 10, в Беломорском районе – 2, в Лоухском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 1.

Также выписаны еще 14 работников АО "ВАД" и 1 строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 802.

Проведено 85619 исследований (+781 за сутки).

На самокарантине находятся 955 человек (+84 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека. 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 257,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 468,8 случая, по Северо–Западу – 430,2.

Напомним, 6 июля стало известно о восьмом летальном исходе пациента с ковидной инфекцией.

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