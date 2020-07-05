В Карелии зафиксирован восьмой летальный случай пациента с ковидной инфекцией

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус – умер 66-летний петрозаводчанин, у него была диагностирована пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции. Кроме того, пациент имел хроническое заболевание обмена веществ. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждено 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 10, в Беломорске – 2, в Пряжинском районе (село Крошнозеро) – 4, в Суоярви – 1.

Выздоровели еще 24 человека: в Беломорском районе – 14, в Петрозаводске – 6, в Сегежском районе – 1.Также выписаны еще 2 работника АО "ВАД" и один строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 765.

Проведено 84838 исследований (+849 за сутки).

На самокарантине находятся 871 человек (–124 за сутки).

В местах обсервации пребывает 254человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 249,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 464,2 случая, по Северо-Западу – 424,7.