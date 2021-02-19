Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии 1
Сегодня 08:20
Авария на теплосетях Петрозаводска устранена, началось подключение жилых домов 4
19.02.2021 17:23
Песков рассказал, почему Путин еще не генерал 14
19.02.2021 19:40
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 06:40
МЧС предупреждает: в Карелию идут снегопады 5
Сегодня 14:01

Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Новости. Общество
16:27, 20 Февраля 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
Загрузка...

В связи со стабильным снижением заболеваемости коронавирусом Артур Парфенчиков объявил об отмене большей части ограничений.

"Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращение количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске позволяют откорректировать ограничительные меры", написал Артур Парфенчиков на своекй странице в соцсети.

- Так, отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте. При этом, поскольку пожилые люди все равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики.

- При этом работающие жители республики старше 65 лет имеют право продлить больничные на срок с 20 февраля по 5 марта.

- Смягчаем требования и к работодателям: количество сотрудников, которые могут находиться в одном помещении, больше не ограничено, в том числе во время очных планерок и совещаний. При этом работники должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

- Ограничения по численности покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах, теперь касаются только торговых точек площадью менее 200 кв.м. В них может находиться не более одного посетителя на 10 кв.м.

- В парикмахерских и салонах красоты больше не обязательно вести предварительную запись клиентов, а также журналы учета посетителей с указанием личных данных. Это касается и других организаций и предпринимателей, оказывающих услуги.

- Отменено ограничение по количеству участников обрядовых церемоний в сфере ритуальных услуг.

- В очной форме теперь можно проводить общие собрания собственников в многоквартирных домах.

- При проведении театрально-концертных мероприятий вновь разрешается продажа продуктов питания.

- Общее количество участников церемонии бракосочетания в торжественной обстановке увеличено с 20 до 30 человек, включая молодоженов.

- Также торговые центры вновь могут предоставлять посетителям доступ к Интернету через Wi-Fi.

Глава отметил, что во всех общественных местах, включая транспорт, а также во время массовых мероприятий, в том числе на улице, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции обязательны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-02-20 16:46:55
А на хрена и вводил , сам то понял наконец ??? Медицину изначально улучшать не пробовал .?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»