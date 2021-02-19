Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В связи со стабильным снижением заболеваемости коронавирусом Артур Парфенчиков объявил об отмене большей части ограничений.

"Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращение количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске позволяют откорректировать ограничительные меры", написал Артур Парфенчиков на своекй странице в соцсети.

- Так, отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте. При этом, поскольку пожилые люди все равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики.

- При этом работающие жители республики старше 65 лет имеют право продлить больничные на срок с 20 февраля по 5 марта.

- Смягчаем требования и к работодателям: количество сотрудников, которые могут находиться в одном помещении, больше не ограничено, в том числе во время очных планерок и совещаний. При этом работники должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

- Ограничения по численности покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах, теперь касаются только торговых точек площадью менее 200 кв.м. В них может находиться не более одного посетителя на 10 кв.м.

- В парикмахерских и салонах красоты больше не обязательно вести предварительную запись клиентов, а также журналы учета посетителей с указанием личных данных. Это касается и других организаций и предпринимателей, оказывающих услуги.

- Отменено ограничение по количеству участников обрядовых церемоний в сфере ритуальных услуг.

- В очной форме теперь можно проводить общие собрания собственников в многоквартирных домах.

- При проведении театрально-концертных мероприятий вновь разрешается продажа продуктов питания.

- Общее количество участников церемонии бракосочетания в торжественной обстановке увеличено с 20 до 30 человек, включая молодоженов.

- Также торговые центры вновь могут предоставлять посетителям доступ к Интернету через Wi-Fi.

Глава отметил, что во всех общественных местах, включая транспорт, а также во время массовых мероприятий, в том числе на улице, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции обязательны.