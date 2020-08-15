Глава Карелии оценил четвертый фестиваль Ruskeala Symphony

Артур Парфенчиков рассказал о развитии музыкального фестиваля, который прошел в горном парке "Рускеала" в четвертый раз.

"Сегодня мы провели уже четвёртый фестиваль Ruskeala Symphony! А ведь история самого первого праздника началась неожиданно: в июне 2017 году я был в горном парке с деловой поездкой и увидел у Мраморного каньона девушку, которая пела карельскую песню. Меня поразила акустика, рожденная самой природой, и появилась идея организовать здесь праздник оперы. И уже через два месяца состоялся первый фестиваль", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в этом году решение провести Ruskeala Symphony далось непросто, но важно, что даже в нынешней ситуации в республике сохранили эту прекрасную традицию.

"При этом, фестиваль развивается и каждый раз отличается от предыдущего. В 2020 году одним из открытий стало дебютное выступление Мужского камерного хора Карельской филармонии. Коллектив появился совсем недавно, в этом году, но за короткий период подготовил великолепную программу для выступления – сегодня овации не смолкали долго", - рассказал Парфенчиков о фестивале.

По мнению руководителя республики, самой яркой частью фестиваля стал гала-концерт с участием звёзд мировой оперной сцены Олеси Петровой и Сергея Семишкура, а также заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова, лауреата международных конкурсов скрипачки Юлии Игониной и оркестра Карельской государственной филармонии.

"Мы уже сейчас думаем о дальнейшем развитии фестиваля, который полюбили жители и гости республики из разных регионов и стран. Мы хотим сделать праздник ещё зрелищнее. Одна из задумок организаторов – соединить на одной сцене оперу и балет", - сообщил глава Карелии.