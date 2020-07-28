Глава Карелии оценил качество оборудования, предназначенного для аренды в петрозаводском технопарке

Первый в Карелии технопарк по камнеобработке оснащен оборудованием, которое могут себе позволить лишь крупные компании, и оно будет сдаваться в аренду малому бизнесу.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вся инфраструктура полностью готова, на площадку завезли современнейшее оборудование для камнеобработки… Все оборудование высококлассное и очень дорогостоящее. Приобрести его могут лишь крупные предприятия. Арендовать же площадки в технопарке смогут представители малого и среднего бизнеса. При этом на льготных условиях. Соответственно у резидентов "Южной промзоны" будет возможность производить конкурентоспособную продукцию высокого качества. Здесь же они смогут арендовать офисные и складские помещения", - сообщил губернатор. О сроках открытия технопарка читайте в интернет-газете "Вести Карелии".