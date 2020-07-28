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Глава Карелии оценил качество оборудования, предназначенного для аренды в петрозаводском технопарке

Новости. Экономика
16:29, 28 Июля 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития
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Первый в Карелии технопарк по камнеобработке оснащен оборудованием, которое могут себе позволить лишь крупные компании, и оно будет сдаваться в аренду малому бизнесу.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вся инфраструктура полностью готова, на площадку завезли современнейшее оборудование для камнеобработки… Все оборудование высококлассное и очень дорогостоящее. Приобрести его могут лишь крупные предприятия. Арендовать же площадки в технопарке смогут представители малого и среднего бизнеса. При этом на льготных условиях. Соответственно у резидентов "Южной промзоны" будет возможность производить конкурентоспособную продукцию высокого качества. Здесь же они смогут арендовать офисные и складские помещения", - сообщил губернатор.

О сроках открытия технопарка читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-07-28 16:51:21
Он не технарь и ничего подобного оценить не может. А что до кучи всех собирает, то это плюс. Камнеобработка должна быть на виду. И для налоговой службы. Годами воруют природный камень, обрабатывают и продают, и все довольны, все смеются.
Изя
2020-07-28 16:48:42
Больше то не где об этом написать? Когда уже к народу выйдет поговорить , сколько можно скрываться в соц.сетях ???)))) :)
zanoza
2020-07-28 16:37:08
Свежо предание,но верится с трудом :) Особьенно про то,что малый и средний бизнес сможет арендовать площадки в технопарке, там уже всё поделено и определено.
Гость
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