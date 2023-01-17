Глава Карелии оценил перспективы преодоления последствий западных санкций для экспорта

Промышленные предприятия Карелии, пострадавшие из-за прекращения экспорта в западные страны, смогут найти новые рынка сбыта в 2023 году.

Такое мнение на сегодняшнем совещании правительства высказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

На совещании обсуждалась социально-экономическая ситуация в Суоярвском районе. В 2022 году там произошло сокращение промышленного производства. Одной из причин власти считают сокращение экспорта в европейские страны. По словам министра экономического развития Карелии Олега Ермолаева, это характерно не только для Суоярвского района, но и для всей Карелии. Министр считает, что проблема будет решена путем переориентации на другие рынки сбыта.

Глава Карелии с ним согласился.

«Я абсолютно уверен, что в этом году мы основные проблемы, связанные с переориентацией сбыта, решим. Ну, а главная задача — это развитие внутреннего спроса, внутренней переработки», — сказал губернатор.