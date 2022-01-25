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Глава Карелии ответил на вопрос школьника о досрочных каникулах из-за всплеска коронавируса

Новости. Общество
06:40, 26 Января 2022
фото: "Республика Карелия" Вконтакте

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Власти Карелии, учитывая мнение медиков, пока не видят оснований для отправки школьников на досрочные каникулы и дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил в ходе «Прямой линии» глава республики Артур Парфенчиков.

«На личной странице у меня много вопросов, даже первоклассники спрашивают: „Товарищ губернатор скажите, когда мы пойдем на каникулы, потому что в нашем первом ‚а‘ уже заболело 10 человек“... Решения будем принимать исходя из конкретной ситуации», — сказал губернатор.

То же самое относится и к переводу школьников на дистанционное обучение.

«Оперируя теми цифрами, которые мы видим, на сегодняшний день оснований для дистанта нет, а что будет через неделю — поживем, увидим», — добавил глава Карелии.

По его словам, все решения о введении или отмене ограничений будут приниматься на основании рекомендаций врачей.

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