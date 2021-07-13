Глава Карелии ответил на жалобы населения: «Давайте подумаем о Родине»

Строительные компании, которые ремонтируют дороги в Карелии, вынуждены вести работы в ночное время из-за жаркой погоды и жители республики должны отнестись к этому с пониманием.

В таким к призывом к населению обратился сегодня на онлайн-совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы должны поддержать наших строителей, чтобы они в полной мере использовали эту погоду, которая с одной стороны позволяет работать круглосуточно, с другой стороны, конечно, график работ должен сдвигаться к вечеру, в ночь, потому что в этой духоте… давайте все-таки оставаться людьми — мне просто жалко ребят, которые в +35 кладут этот асфальт… Просто хочется уже призвать: давайте подумаем, что называется, о Родине. О земле своей. Надо ее обустраивать как можно быстрее…», — сказал губернатор. Он объяснил, почему население должно понимать важность высоких темпов строительства дорог. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».