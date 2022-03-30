Глава Карелии передал строительной компании землю в поселке Ильинский

На земельном участке планируется строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в аренду АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие N1» земельный участок в поселке Ильинский Олонецкого района. Компания получит 3,5 тысячи квадратных метров земли без проведения торгов.

Участок находится на улице Мошкина. Как говорится в губернаторском распоряжении, земля передается компании под строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.