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Новости. Общество
15:37, 06 Ноября 2018
фото: пресс-служба главы Карелии

Глава Карелии планирует с помощью новой "Ласточки" развить детский туризм в республике

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Новая "Ласточка" свяжет Санкт-Петербург и Приладожье, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Скоростной поезд планируется запустить в апреле. Вопрос организации железнодорожного сообщения обсудили 6 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков и начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков.

Поезд дальнего следования "Ласточка" на 350 мест планируется пустить по маршруту Санкт-Петербург - Выборг - Сортавала - Маткаселькя. Предполагается, что время в пути не превысит 6 часов.

Артур Парфенчиков и Владимир Голоскоков осмотрели здание железнодорожного вокзала в городе Сортавала, после чего отправились на станцию Маткаселькя. Подсчитано, что организация соответствующего маршрута позволит существенно увеличить количество туристов в Карелию, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Правительство Карелии и администрация Сортавальского района запланировали ремонт нескольких участков автодорог в городе Сортавала, обеспечивающих подъезд к железнодорожному вокзалу. В связи с этим подготовлены предложения в бюджет республики, предусматривающие предоставление городу субсидий из Дорожного фонда Карелии.

Кроме того, для более комфортного обслуживания посетителей вокзала необходимо обустроить прилегающую территорию, автомобильную парковку и туалеты.

На станции Маткаселькя, ближайшей к популярному туристическому объекту Рускеала, уже отремонтировано здание вокзала. Проведены работы по ремонту кровли, фасада здания, залов ожидания, туалетов, крыльца и входного тамбура. В здании вокзала поставлены металлопластиковые оконные блоки.

Кроме того, на станции обустроена пассажирская платформа. От станции Маткаселькя до поселка Рускеала для туристов будет организован трансфер. Автобусы предоставит горный парк "Рускеала".

Глава республики обозначил перспективы, связанные с организацией нового маршрута: "Появляется удобный и безопасный маршрут - особенно для детского туризма. Сюда смогут приезжать на "Ласточке" школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть также интересные наработки по привлечению финских туристов".

Первое время поезд будет ходить по выходным и праздничным дням. По мере спроса расписание может регулироваться.

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Комментарии

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zanoza
2018-11-06 18:23:16
Не вижу связи с детским туризмом! Но ПАО виднее :)
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