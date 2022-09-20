Глава Карелии поблагодарил бизнесмена Вадима Маркелова за надежное плечо

Артур Парфенчиков поздравил почетного гражданина Карелии Вадима Маркелова с днем рождения.

Глава Карелии опубликовал на своей странице в соцсети поздравление в адрес бизнесмена, директора и мецената Вадима Маркелова.

«Когда мы говорим о продукции „MB Barbell“, мы говорим о нем. Спортивные тренажеры Вадима Маркелова — это не только карельский, это мировой бренд. Свой первый спортивный комплекс Вадим установил для петрозаводчан десять лет назад. А сегодня такие комплексы стоят во дворах наших многоэтажек, в школах, училищах — на сотнях спортивных объектов по всей стране. Только для Москвы завод Маркелова поставил более 500 своих уникальных спортивных площадок! Есть они и на Канарских островах, и на российской авиабазе в Сирии», — пишет Артур Парфенчиков.

Отметил руководитель региона Маркелова, говоря и о социальной ответственности бизнеса. Меценат оказывает поддержку родному Петрозаводску и республике.

«Тренажеры Маркелова, которыми бесплатно пользуются и взрослые, и детвора, стоят в центрах реабилитации, детских садах, на набережной Онежского озера», — напомнил глава Карелии.

Артур Парфенчиков поздравил Вадима Маркелова с днем рождения и поблагодарил за надежное плечо и отзывчивость.

«Будь здоров, Вадим, удачи во всем!», — подытожил руководитель республики.

Ранее сообщалось, тренажерами фирмы MB barbell начинали оснащать воинские части Египта.