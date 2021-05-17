Тренажеры из Карелии установили на пляже в Майями

Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в США. В настоящее время идет установка новых тренажеров из Карелии на пляже в Майями.

«Первые тренировки желающих заниматься на свежем морском воздухе начнутся на следующей неделе», — пишет Вадим Маркелов.

Ранее сообщалось, что военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска.