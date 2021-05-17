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Тренажеры из Карелии установили на пляже в Майями

Новости. Общество
09:34, 18 Мая 2021
фото: © Вадим Маркелов
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Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в США. В настоящее время идет установка новых тренажеров из Карелии на пляже в Майями.

«Первые тренировки желающих заниматься на свежем морском воздухе начнутся на следующей неделе», — пишет Вадим Маркелов.

Ранее сообщалось, что военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска.

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Комментарии

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Прямой товарищ
2021-05-18 10:44:33
Молодец! Столько лет держит марку!
Ещё кто то из наших руководителей Республики удивлялся, что у него бизнес не "отжали " , и ещё ,вспоминается, он какого то министра нашего на место хорошо поставил....объяснив ему кое что!?!?!
Саныч
2021-05-18 10:37:06
Молодец Маркелов.
театральный критик
2021-05-18 09:45:58
Засуетился. В депутатишки хочет.
Leopol'd
2021-05-18 10:10:25
театральный критик, не туда тявкнул. Маркелов даже от простой поддержки партий отказался. Он просто хорошо и качественно делает дело.
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