Тренажеры из Карелии установили на пляже в Майями

Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.
Основатель компании MB barbell Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в США. В настоящее время идет установка новых тренажеров из Карелии на пляже в Майями.
«Первые тренировки желающих заниматься на свежем морском воздухе начнутся на следующей неделе», — пишет Вадим Маркелов.
Ранее сообщалось, что военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска.
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