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Военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Спорт
07:15, 04 Декабря 2020
фото: страница Вадима Маркелова https://www.facebook.com/100003583793392/posts/3349101798552580/
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Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell, Почетный гражданин Петрозаводска Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в Египет.

По словам Маркелова, в 2019-2020 году армия Египта закупала только тренажеры серии Street barbell, в 2021 году уже рассматриваются закупки тренажеров серии Street light.

"Эта линейка тренажеров, специально разрабатывалась для армейских частей, - рассказал Маркелов. - Мобильная, надежная и неприхотливая. Думаю, что эти армейские тренажеры будут наиболее востребованы в этих структурах".

Напомним, ранее Вадим Маркелов изготовил тренажеры для щвейцарских тюрем.

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