Военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска (ФОТО)

Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell, Почетный гражданин Петрозаводска Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в Египет.

По словам Маркелова, в 2019-2020 году армия Египта закупала только тренажеры серии Street barbell, в 2021 году уже рассматриваются закупки тренажеров серии Street light.

"Эта линейка тренажеров, специально разрабатывалась для армейских частей, - рассказал Маркелов. - Мобильная, надежная и неприхотливая. Думаю, что эти армейские тренажеры будут наиболее востребованы в этих структурах".

Напомним, ранее Вадим Маркелов изготовил тренажеры для щвейцарских тюрем.