Зал, в котором занимается чемпион мира по историческому средневековому бою, закрывать не будут

Чемпион мира по историческому средневековому бою Алексей Петрик из Кондопоги узнал, что тренажерный зал, где он готовился к соревнованиям, могут закрыть.

Как сообщили в пресс-службе училища олимпийского резерва в Кондопоге, тренажерный зал в Ледовом дворце работает в обычном режиме.



«Планов по закрытию тренажерного зала нет и не было. В летний период в режиме работы зала возможны изменения. Продажи абонементов на длительный период продолжат с 1 мая 2023 года», - рассказали в училище.



Ранее, 22 марта, неоднократный чемпион мира по историческому средневековому бою Алексей Петрик написал в соцсети о планах зал закрыть.



«Узнал, что тренажерный зал, который находится в спортивном комплексе Ледового дворца, будет закрыт с мая. Сотрудникам уже выдали уведомления о сокращении и прекратили продажу абонементов сроком на 3, 6 и 12 месяцев, - отметил спортсмен. -

Это отличный зал, в который ходили мои друзья и знакомые. Вся моя работа по ОФП проводилась в этом зале. В нем, можно сказать, я подготовился и выиграл золото Чемпионатов мира по ИСБ (исторический средневековый бой)».



Чемпион также отметил, что этот зал «действительно место силы и здоровья для многих жителей Кондопоги».



