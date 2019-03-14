Бизнесмен из Петрозаводска изготовил тренажеры для швейцарских тюрем

Руководитель компании по производству тренажеров MB Barbell Вадим Маркелов заявил о поставке продукции в места заключения в Швейцарии.

Об этом Вадим Маркелов рассказал на своей странице в Facebook.

"Идут отправки и монтажи в тюрьмы Швейцарии. Просят красить тренажеры в жизнерадостные и жизнеутверждающие цвета. Забота о европейских сидельцах становится уже и нашей заботой", – написали Вадим Маркелов.

Компания МВ Barbell является крупнейшим российским производителем спортивного инвентаря.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".